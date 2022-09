Messina. Niente aumento per presidenti e consiglieri delle Municipalità - Tempostretto

Con una rettifica. la segretaria e direttrice generale del Comune ha precisato che si trattava di un errore l'incremento delle indennità

MESSINA – Il caso è stato discusso a fine luglio. Quanti commenti tra i lettori contro l’incremento delle indennità per sindaco, assessori, presidente del Consiglio comunale e anche presidenti e consiglieri delle Municipalità. Ma c’è un “ma”. Non è così: gli aumenti rimangono per tutti, “un adeguamento automatico”, ma non per i presidenti e i consiglieri delle Circoscrizioni. Dietro-front da parte del Comune? Il 4 agosto, con una rettifica della determinazione dirigenziale del 25 luglio, la segretaria e direttrice generale del Comune di Messina Rossana Carrubba, ha precisato che si era trattato di “un errore”.

Vanno aumentate, sì, in modo significativo, fino a 14mila euro complessivi, le indennità per sindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale ma non per i rappresentanti, presidenti e consiglieri, delle Municipalità.

Si tratta della determina 6755, che prevede la rettifica parziale. Si legge nel provvedimento: “Nella determinazione dirigenziale n. 6428 del 25/07/2022, per errore, l’indennità di funzione dei presidenti circoscrizionali è stata stabilita in misura superiore a quella prevista del Dm 119/2000, in quanto anche alla predetta indennità è stato erroneamente applicato l’adeguamento di cui ai commi 583, 584 e 585 della Legge n. 234/2021”.

Ecco l’indennità dei presidenti

I presidenti delle sei Circoscrizioni

Si legge nel documento, “l’indennità mensile del presidente di Circoscrizione e l’importo massimo rimborsabile per i gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali è il seguente: € 2.131,81 come indennità di funzione per il presidente di Circoscrizione; € 28,06 l’importo del gettone di presenza per il consiglieri circoscrizionali; € 1.065,91 l’Importo massimo rimborsabile per i gettoni di presenza dei consiglieri e al 50% l’indennità del presidente di Circoscrizione”.

In sostanza, chi come presidente ha già un impiego ha una decurtazione del 50 per cento e prende circa 658 euro al mese netti. Se non ha un altro lavoro, il presidente di una Municipalità riceve al mese duemila euro lordi, un 1650 netti.

Le nuove indennità per sindaci e assessori

Ecco le attuali indennità lorde per sindaci e assessori: da 5.466,19 euro, per il sindaco, a 9.434,52 nel 2022, 11.462 nel 2023, 14.284,71 euro nel 2024; da 4.096,63, per il vicesindaco, a 7.074,23 euro nel 2022, 8.596,12 nel 2023, 10.713,53 euro nel 2024; da 3.553,02 a 6.132,43, per assessori e presidente del Consiglio comunale.

