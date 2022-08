Messina. Niente più tamponi all'ex Gasometro: resta attivo il Palarescifina - Tempostretto

Il commissario Firenze, però, prevede anche una nuova area in cui effettuare i test Covid, non appena arriverà l'autorizzazione per predisporla

MESSINA – Chiude ufficialmente l’area screening dell’ex Gasometro. A comunicarlo è il commissario per l’emergenza Covid di Messina, Alberto Firenze, che ufficializza quanto già ci si aspettava. Da domani l’area tornerà a disposizione del Comune, “per realizzare una zona parcheggio”.

Resta attivo il Palarescifina

Resterà attivo, invece, l’hub per tamponi istituito al Palarescifina. Sarà possibile effettuare i test Covid dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19 senza prenotazione. Sarà inoltre prossimamente predisposta un’area screening in Fiera, non appena arriverà l’autorizzazione dell’Autorità portuale.