Messina non è ancora un città per bambini - Tempostretto

In città sono troppo poche le aree gioco per bambini e, dove ci sono, sono troppo spesso lasciate al degrado

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ma dove sono a Messina le aree per bambini? Questa è, ad esempio, quella del torrente Trapani tra via Garibaldi e via Boner. Dove sono le altalene? Sembra una discarica abbandonata. Una città senza aree verdi e aree gioco è morta. Ma la domanda che faccio all’amministrazione comunale è sapere se è normale dover andare a Roccalumera, Furci Siculo o Villafranca Tirrena, Milazzo, per fare giocare i propri figli, escludendo la Villa Mazzini…”.