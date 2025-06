Messina. Non si fermano all’alt, arrestati due giovani

Nella fuga hanno perso una pistola "scacciacani"

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza due messinesi di 23 e 24 anni, poiché resisi responsabili, in concorso tra loro, del reato di resistenza a pubblico ufficiale, e li hanno denunciati per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

La notte del 31 maggio scorso, in particolare, a Giostra, i poliziotti delle Volanti hanno notato l’atteggiamento sospetto di due persone a bordo di un motorino i quali, uno con casco e l’altro con passamontagna, appena hanno visto gli agenti hanno tentato di scappare ma sono stati fermati.

Nella fuga hanno perso in strada una pistola del tipo “scacciacani”, priva di tappo rosso, fedele replica di una pistola semiautomatica.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di entrambi.