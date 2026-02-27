 Messina. Nuova luce per le periferie, il piano per illuminare i quartieri rimasti al buio

Marco Ipsale

Messina. Nuova luce per le periferie, il piano per illuminare i quartieri rimasti al buio

venerdì 27 Febbraio 2026 - 08:00

Basile e Caminiti annunciano il potenziamento del programma Riaccendiamo Messina: interventi dal Cep a Camaro

MESSINA – La pubblica illuminazione in zone della città che, per decenni, sono rimaste completamente al buio. Il programma “Riaccendiamo Messina” punta sull’efficientamento energetico e l’amministrazione comunale ha tracciato un bilancio degli ultimi interventi.

Gli interventi nei villaggi e nelle zone periferiche

L’ultima fase dei lavori ha interessato una vasta area della zona sud e dei villaggi collinari. Al Villaggio C.E.P. le squadre hanno operato in via Sacra Famiglia e via dei Gelsomini, mentre a San Filippo Inferiore la luce è tornata in via Guardia e via Minissale. Importanti interventi hanno riguardato anche il quartiere di Contesse, con il ripristino dei punti luce in via Monaco e nell’area del Villaggio Unrra (via Michele Valori).

Il piano si è spinto fino a Santa Lucia sopra Contesse, coprendo un reticolo di strade che comprende via Rostagno, via Comunale, via Campolino, via Spampinato e la bretella Alfano-Carosio. Anche il Villaggio Aldisio, Bordonaro (via Sivirga e via Portone Militare), Fondo Pugliatti e Camaro Inferiore, nella zona di San Luigi, sono stati interessati dai nuovi cablaggi.

Sicurezza e dignità per ogni cittadino

Il sindaco Federico Basile ha ribadito l’obiettivo di non lasciare nessuna zona nell’ombra: “Ogni lampada accesa è un passo avanti verso una città più moderna e sicura per tutti, un impegno concreto per la sicurezza, il decoro e la vivibilità di tutto il territorio comunale”.

Sulla stessa linea l’assessore alle Politiche energetiche, Francesco Caminiti, che ha evidenziato il valore sociale dell’operazione. “Stiamo scrivendo una nuova pagina per i nostri quartieri – dice – portando la luce dove c’era il buio pesto da sempre. Restituire luce significa garantire un diritto fondamentale e eliminare zone d’ombra decennali”.

Appalti in corso per i prossimi mesi

Sono già in corso di esecuzione diversi appalti che permetteranno di proseguire gli interventi nei prossimi mesi. Il piano “Riaccendiamo Messina” continuerà a mappare le zone critiche del territorio comunale per assicurare che la copertura della rete elettrica pubblica diventi capillare, strada dopo strada.

