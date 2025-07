Messina. Nuova strada tra viale dei Tigli e Annunziata, progetto approvato

L’obiettivo è di fluidificare il traffico in quella zona

Una nuova strada di collegamento tra viale dei Tigli e viale Annunziata. La giunta Basile, con delibera numero 478 del 1. luglio 2025, ha approvato il Dip, Documento d’indirizzo alla progettazione.

L’intervento è stato identificato come prioritario dall’Amministrazione comunale per risolvere le significative criticità legate alla congestione del traffico, ai tempi di percorrenza e alla sicurezza stradale che affliggono l’area di via Panoramica dello Stretto, vicino al viale Annunziata, “come ripetutamente segnalato dai cittadini”. L’obiettivo della nuova infrastruttura viaria è decongestionare l’area, ridistribuire i flussi di traffico e creare un percorso alternativo più efficiente.

Il costo stimato

Il Dip, redatto dall’ing. Giuseppe Colao, responsabile unico del progetto, definisce le linee guida per le successive fasi di progettazione dell’opera. Il documento ha analizzato diverse alternative, individuando la soluzione progettuale ottimale che prevede la realizzazione di un nuovo tratto viario di collegamento tra via dei Tigli e Via Umberto Fiore. Il costo complessivo stimato per l’opera ammonta a 1 milione 194mila euro.

177 metri

Il nuovo tratto viario sarà lungo 177 metri. Avrà un andamento in pendenza, partendo in salita dall’intersezione con viale dei Tigli, vicino al Condominio La Macina, e proseguendo in discesa fino all’innesto con via Umberto Fiore, all’altezza del parcheggio pubblico esistente situato tra i condomini “La Cerbiatta” e “Edera”.

L’approvazione di questo documento strategico consente ora di attivare tutte le procedure finanziarie necessarie e di procedere con le successive fasi di progettazione dell’intervento.