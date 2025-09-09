Messina. Nuovi interventi al parco Aldo Moro: dai bagni al chiosco ristoro

Il sindaco Basile: "Da Villa Dante alla pineta di Montepiselli puntiamo sul verde e sulla rigenerazione urbana". L'assessore Caminiti spiega gli interventi al parco

MESSINA – Novità in programmazione al parco “Aldo Moro”, che si aggiungono a quelli per Villa Dante e la pineta di Montepiselli. “La pianificazione in corso prevede al Parco la ristrutturazione dei due fabbricati esistenti per la realizzazione dei bagni pubblici e di un chiosco ristoro, che non avevamo potuto programmare nell’ambito del progetto ForestaMe”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Caminiti. “Stiamo inoltre già progettando una struttura adiacente al Parco, sul modello di quella presente a Villa Dante, per garantire sempre più spazi dedicati alla partecipazione attiva della comunità”.

Così il sindaco Federico Basile: “Nuovi interventi al Parco Aldo Moro e nei principali spazi verdi cittadini per una città più accogliente e inclusiva. Prosegue il percorso di rigenerazione urbana e sociale della città, frutto di una pianificazione avviata già da tempo dall’amministrazione comunale. L’obiettivo è chiaro: restituire alla comunità spazi sempre più fruibili, sicuri e accoglienti, capaci di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, dalle famiglie ai giovani, dagli anziani ai bambini”.

“Da Villa Dante alla pineta di Montepiselli un percorso di rigenerazione urbana e sociale”

“Gli interventi che hanno interessato Villa Dante, la pineta di Montepiselli e, non da ultimo, il Parco Aldo Moro, non sono episodi isolati, ma parte di un percorso continuo e coerente di rigenerazione urbana. Un disegno complessivo che mette al centro l’identità dei luoghi, la qualità del vivere urbano e la possibilità di trasformare gli spazi pubblici in veri luoghi di comunità”, aggiunge il primo cittadino. \

Continua Basile: “Al parco Aldo Moro, già pensato e realizzato come spazio accessibile grazie a una rampa che facilita l’ingresso alle persone con disabilità, l’installazione di una nuova passerella rappresenta un ulteriore segnale di attenzione verso la piena fruibilità. Un intervento non solo funzionale, ma anche simbolico, che testimonia la volontà dell’amministrazione di migliorare progressivamente la qualità degli spazi pubblici, affinché restino luoghi vivi, accoglienti e capaci di rispondere ai bisogni della comunità. In questa prospettiva, l’amministrazione comunale e la Messina Social City confermano l’intenzione di attuare ulteriori interventi che arricchiscano il tessuto urbano con nuove aree verdi, attrezzature ludiche ed educative, percorsi di socialità e occasioni di cultura”.

“Parchi e aree verdi riferimenti quotidiani per bambini, famiglie e anziani”

“Ogni spazio rigenerato acquista valore solo se viene vissuto dall’intera cittadinanza” – sottolinea la presidente della Messina Social City Valeria Asquini –. “Il nostro obiettivo è che parchi e aree verdi diventino punti di riferimento quotidiani per bambini, famiglie e anziani, luoghi in cui ritrovarsi, condividere esperienze e riscoprire insieme il piacere di vivere la città con bellezza e partecipazione”.