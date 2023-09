Messina. Nuovo asfalto in via Cesare Battisti, lavori in corso FOTO

Qui i cordoli sono stati rimossi. Ma solo temporaneamente, per consentire il rifacimento del fondo stradale A monte, corso Cavour, nuovi cordoli. A valle, invece, via Cesare Battisti, vengono smontati. Ma si tratta solo di un provvedimento temporaneo dovuto ai lavori di rifacimento dell’asfalto al termine dei quali saranno riposizionati. Terminato il tratto fra via Garibaldi e via Tommaso Cannizzaro, ora i lavori riguardano la parte successiva, a partire dal Tribunale verso sud.