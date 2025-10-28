 Messina: nuovo parcheggio e aree verdi in via Gerobino Pilli

Approvato il progetto di rifunzionalizzazione che prevede un nuovo assetto per la sosta e la creazione di una piazza permeabile

Via libera al progetto di riqualificazione urbana per l’area di Via Gerobino Pilli. Un intervento che mira a migliorare la fruibilità e il decoro di un’area da tempo caratterizzata da degrado urbano e criticità strutturali.

Il progetto, denominato “Riqualificazione urbana finalizzata a restituire alla pubblica fruizione le aree adiacenti la Via Gerobino Pilli”, si inserisce nel Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Messina. L’obiettivo è trasformare l’area del precedente mercato ittico in disuso e l’area adiacente in uno spazio moderno e funzionale, gestito dall’Atm.

La soluzione al degrado esistente

Le analisi preliminari hanno evidenziato che l’area, pur essendo un importante snodo di traffico, presenta un aspetto trascurato. L’ex mercato ittico è ormai completamento interrato, mentre la strada è spesso usata per la sosta selvaggia. I marciapiedi e i cordoli, in alcuni punti, mostrano un degrado significativo e i binari che un tempo componevano il tracciato ferroviario sono interrotti dalla mancanza di manutenzione.

Nuovi stalli e pavimentazione innovativa

Il cuore dell’intervento è la creazione di un parcheggio di interscambio nell’area del capannone dell’ex mercato ittico, con una nuova pavimentazione drenante.

Il piano prevede la realizzazione di 44 stalli per auto più 2 per veicoli elettrici e 2 per disabili. Poi una nuova pavimentazione carrabile a servizio della piazza, realizzata con una struttura in calcestruzzo con rivestimento in legno e un manto in ghiaia.

Una nuova piazza

L’elemento di maggior impatto sarà la riqualificazione di un’area di sosta esistente in un’ampia piazza permeabile. Questa nuova piazza sarà dotata di nuovi marciapiedi, percorsi con pavimentazione drenante, nuovo impianto di illuminazione e implementazione di cubetti autobloccanti in calcestruzzo con intercapedini che permettono il passaggio dell’acqua e favoriscono la crescita del verde.

L’impiego di materiali permeabili e la messa a dimora di nuovo verde mirano a un miglioramento dell’ombreggiamento e a una riduzione del fenomeno delle isole di calore.

Il progetto è curato da professionisti e tecnici che hanno lavorato alla stesura del Piano Integrato e promette di restituire un’area riqualificata, sicura e funzionale alla cittadinanza messinese.

