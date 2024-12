Messina. Nutrimenti in periferia tra teatro, musica e circo IL CARTELLONE

Terza edizione con una trentina di eventi gratuiti dal 10 dicembre, coinvolgenndo tre Circoscrizioni

MESSINA – Prende il via la terza edizione di “Nutrimentinperiferia“. Un progetto finanziato dal ministero della Cultura e dal Comune di Messina per eventi di spettacolo dal vivo, grazie a un bando pubblico che il ministero ha pensato per le Città metropolitane e il rilancio delle attività culturali nelle periferie. Per tutto il mese di dicembre, la Compagnia teatrale Nutrimenti Terrestri propone alla città di Messina un cartellone di eventi di teatro, musica e circo contemporaneo dal 10 al 29 dicembre. Una trentina di appuntamenti gratuiti.

Tre programmi (per un totale di circa trenta eventi) destinati a tre Circoscrizioni: “Verso Sud” per la I Circoscrizione, “Sul torrente” per la V Circoscrizione e “Oltremare” per la VI Circoscrizione. Comunica Nutrimenti Terrestri: “Mantenendo alta la qualità delle proposte, l’obiettivo – come già sperimentato nelle due precedenti edizioni – è quello di portare lo spettacolo dal vivo e le nobili arti del teatro e della musica in contesti certamente non convenzionali ma molto frequentati e prossimi alla quotidianità del fruitore come la scuola, le comunità, le piazze”.

Tanti i luoghi coinvolti: l’Istituto Comprensivo di Giampilieri, l’Enoteca provinciale di San Placido Calonerò, la Chiesa S. Maria della Lettera di Galati, la Chiesa di S. Nicola di Bari a Pezzolo, l’Auditorium S. Gaetano a S. Stefano Briga, la sede dell’Associazione Giampilieri 2.0, la Chiesa di S. Elena, la Chiesa di S. Francesco di Paola, la Chiesa di S. Matteo, la Chiesa di S. Domenico, la Chiesa di S.Maria di Gesù a Ritiro, la Chiesa di S. Andrea alla Badiazza, la Chiesa di S. Michele, la Piccola Saletta Beckett all’Annunziata, la Chiesa S.Maria della Lettera di Torre Faro, la Chiesa S. Maria Addolorata di Tono, la Canonica della Chiesa di S.Giovanni a Massa S. Giovanni, l’Istituto Comprensivo Evemero da Messina nei suoi plessi di Ganzirri e Faro Superiore, la Chiesa di Sant’Agata, la Chiesa S.Maria delle Grazie di Pace, la Chiesa S. Maria dei Miracoli di Sperone e l’Anfiteatro di Sperone.

“Per ciascuno di questi luoghi immersi nelle periferie cittadine, Nutrimenti Terrestri ha pensato e organizzato specifici eventi, coinvolgendo numerosi artisti e maestranze del territorio e facendo rete con scuole, associazioni, consigli di circoscrizione e comunità parrocchiali”, fa sapere sempre Nutrimenti Terrestri.

Eventi gratuiti e sinergia con le associazioni messinesi

Per la realizzazione dei tre progetti, Nutrimenti Terrestri “gode della vicinanza e della collaborazione di

associazioni e realtà di promozione sociale legate al territorio tra cui la Pro Loco Capo Peloro, l’associazione di Volontariato Progetto Sperone, il Cral della Città metropolitana di Messina, l’associazione Giampilieri 2.0″. Gli eventi sono tutti gratuiti. I tre spettacoli in programma presso l’Enoteca provinciale di San Placido Calonerò prevedono un ingresso gratuito alla spettacolo e una degustazione al costo

di 10 euro a cura dell’Enoteca provinciale.

Il cartellone dal 10 dicembre

PROGETTO VERSO SUD – Circoscrizione I

10 dicembre in orario scolastico I.C. GIAMPILIERI plesso Simone Neri

ROSMARINA DI SICILIA – Compagnia Anatolé



11 dicembre in orario scolastico I.C. GIAMPILIERI Auditorium S. Gaetano

IL SARTO FURBACCHIONE – Compagnia di S. Lorenzo



13 dicembre ore 19 ENOTECA PROVINCIALE CALONERO’

C’ERA UNA VOLTA – Musiche di Ennio Morricone Duo Vita Adamova



21 dicembre dalle 11 ENOTECA PROVINCIALE CALONERO’

NUTRIMENTICIRCUS – spettacolo di circo contemporaneo



21 dicembre ore 18 CHIESA S. MARIA DELLA LETTERA – GALATI

L’ELFO POPPY – Teatro dei Naviganti



21 dicembre ore 18.30 CHIESA S. NICOLA DI BARI – PEZZOLO

CLASSIQUE NOEL – Duo Vita Adamova



27 dicembre ore 17.30 AUDITORIUM S. GAETANO S. STEFANO BRIGA

STORIA DELL’ULTIMO CICLOPE – Compagnia DAF



27 dicembre ore 18.30 ASS. GIAMPILIERI 2.0

SCECCO CAVALLO E RE – Workshop No Ponte e Castello di Sancio



28 dicembre ore 19 ENOTECA PROVINCIALE CALONERO’

E SCINNIU LA NOTTI con Mario Incudine, Antonio Vasta e Pino Ricosta

PROGETTO SUL TORRENTE – Circoscrizione V

14 dicembre ore 19 CHIESA DI S. ELENA



L’ELFO POPPY – Teatro dei Naviganti

14 dicembre ore 19.30 – CHIESA S. FRANCESCO DI PAOLA



C’ERA UNA VOLTA – Musiche di Ennio Morricone Duo Vita Adamova

15 dicembre ore 18 CHIESA S. MATTEO



INTERMEZZI DI NATALE – Enzo Giordano alla zampogna

22 dicembre dalle 12 CHIESA S. DOMENICO



NUTRIMENTICIRCUS – spettacolo di circo contemporaneo

23 dicembre ore 19.30 CHIESA S. MARIA DI GESU’ – RITIRO



CLASSIQUE NOEL – Duo Vita Adamova

25 dicembre ore 11 CHIESA S. ANDREA BADIAZZA

INTERMEZZI DI NATALE – Enzo Giordano alla zampogna

26 dicembre ore 19.30 CHIESA S. MATTEO – GIOSTRA



CLASSIQUE NOEL – Duo Vita Adamova

29 dicembre ore 17 CHIESA S. MICHELE



L’ELFO POPPY – Teatro dei Naviganti

29 dicembre ore 12 CHIESA S. DOMENICO



INTERMEZZI DI NATALE – Enzo Giordano alla zampogna

29 dicembre ore 19 PICCOLA SALETTA BECKETT – ANNUNZIATA



RITRATTO DI FAMIGLIA IN UNA CASA AL MARE CON SCIROCCO

Saverio Tavano e Il Nastro di Mobius

PROGETTO OLTREMARE – Circoscrizione VI

3 dicembre in orario scolastico I.C. EVEMERO DA MESSINA

TRA SCILLA E CARIDDI – Compagnia DAF



12 dicembre in orario scolastico I.C. EVEMERO DA MESSINA

STORIA DELL’ULTIMO CICLOPE – Compagnia DAF



21 dicembre ore 19 – CHIESA S. MARIA DEI MIRACOLI

CONCERTO DI NATALE – Banda Giuseppe Verdi di Faro Superiore



22 dicembre ore 10.30 CHIESA S. MARIA ADDOLORATA TONO

CLASSIQUE NOEL – Duo Vita Adamova



27 dicembre ore 18 CANONICA della CHIESA DI S. GIOVANNI

MASSA S. GIOVANNI

PICCOLI MITI DI MARE – Compagnia Anatolé



27 dicembre ore 19 CHIESA S. MARIA DELLE GRAZIE – PACE

CLASSIQUE NOEL – Duo Vita Adamova



28 dicembre ore 19.30 CHIESA S. AGATA

C’ERA UNA VOLTA – Musiche di Ennio Morricone Duo Vita Adamova



29 dicembre dalle 16 ANFITEATRO SPERONE

NUTRIMENTICIRCUS – spettacolo di circo contemporaneo



29 dicembre ore 19 CHIESA S. MARIA DELLA LETTERA TORRE FARO

CONCERTO GOSPEL SING AND PRAY – Coro Polifonico Ouverture

Articoli correlati