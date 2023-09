Messina. Oggi meno acqua tra viale Boccetta e piazza Castronovo - Tempostretto

Lavori in corso per una riparazione urgente

A causa di una riparazione urgente da eseguire nella zona del centro cittadino, oggi sabato 16

settembre la distribuzione idrica subirà delle riduzioni per consentire i lavori in sicurezza, già in

corso.

Le zone maggiormente interessate dalla ridotta distribuzione d’acqua sono quelle comprese tra

Viale Boccetta e Piazza Castronovo.

Non appena i lavori saranno ultimati, la distribuzione idrica verrà riattivata mentre per la normalizzazione del servizio saranno necessari tempi tecnici di riempimento delle condotte e dei serbatoi.

Gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090.3687722 o sulla pagina Facebook di Amam.