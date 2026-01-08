Messina. Oggi piogge, forti venti e neve sopra gli 800 metri

Neve prevista a Floresta, Mistretta, Cesarò, San Teodoro, Capizzi e Dinnammare

MESSINA – Quella di giovedì 8 gennaio 2026 sarà una giornata caratterizzata dall’irrompere, tramite forti venti di Ponente e Maestrale, dell’aria polare marittima, che causerà piogge, ma anche rovesci di grandine piccola e possibili graupelate fino a quote collinari.

Con l’abbassamento dello zero termico la neve farà la sua comparsa a bassa quota pure fra Serre, Aspromonte, Nebrodi e Peloritani. Oltre che sull’Etna, sul versante nord. Sempre più probabile l’imbiancata su molti centri sopra gli 800/900 metri, come Floresta e Mistretta. Stavolta tocchera’ anche al santuario di Dinnammare, che dovrebbe imbiancarsi, anche se sono attesi pochi centimetri di neve fresca entro giovedì sera.

L’ondata di freddo dovrebbe attenuarsi già venerdì 9 gennaio, anche se il tempo, nonostante un graduale miglioramento, rimarrà freddo e ventoso.