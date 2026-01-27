Messina, oggi riaprono i parcheggi tra Paradiso e Contemplazione

Erano stati chiusi, per precauzione, nei giorni del ciclone Harry

MESSINA – Oggi verrannno riaperti i parcheggi lungo la via Consolare Pompea, tra Paradiso e Contemplazione. I parcheggi erano stati chiusi temporaneamente, a scopo precauzionale, in seguito al maltempo che ha interessato la città con il ciclone Harry. A comunicarlo l’amministrazione comunale.

“A seguito delle verifiche di stabilità e sicurezza effettuate dagli uffici tecnici comunali, l’area viene restituita alla fruizione dei cittadini, garantendo pienamente la sicurezza e la funzionalità dei parcheggi. L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel garantire servizi sicuri e funzionali, vigilando costantemente sulla manutenzione e sulla sicurezza delle aree di sosta cittadine”, si legge in un comunicato.