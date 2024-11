Messina. Ok alla sepoltura dei familiari nei riquadri cimiteriali “Giovani vittime della strada”

Il via libera oggi all'unanimità in Consiglio. Basile: "Un atto di vicinanza a tutte le famiglie colpite da simili tragedie”

MESSINA – Il Consiglio comunale di Messina ha approvato oggi, all’unanimità, la proposta di modifica dell’art.21 comma 4 del Regolamento di Polizia mortuaria dei servizi funerari della Città. La modifica proposta dall’assessore con delega ai Cimiteri, Massimiliano Minutoli, riguarda la concessione dei tumuli nel riquadro cimiteriale riservato alle “Giovani Vittime della strada”. In particolare, la modifica riguarda la possibilità di permettere l’esercizio del diritto di sepoltura ai membri della famiglia, limitatamente ai genitori ed a fratelli/sorelle fino al completamento della capienza del sepolcro, nei tumuli ricadenti nei riquadri cimiteriali destinati alle “Giovani Vittime della strada”. Tale possibilità finora era stabilita esclusivamente a titolo personale e tassativamente preclusa agli ascendenti e discendenti diretti legati da vincolo di sangue.

“Un atto di significativo valore sociale ma soprattutto di grande solidarietà e di vicinanza di tutti noi come cittadini, e come istituzione, a tutte quelle famiglie colpite da simili tragedie causate da incidenti stradali”, ha commentato il sindaco Federico Basile. “Un impegno assunto da parte dell’Amministrazione – ha aggiunto l’assessore Minutoli – a fronte delle istanze pervenute da parte di queste famiglie che vivono il dramma della perdita di un giovane figlio o figlia, sorella o fratello vittima della strada, per offrire loro la fiducia e la speranza di ricongiungersi e stare vicini, comunque, ai loro cari”.