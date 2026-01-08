Messina. Contributi affitti, la graduatoria del progetto “Home” scorre fino alla posizione 500

Aumenta il numero di beneficiari ma ci sono anche molti esclusi

MESSINA – Scorre la graduatoria relativa al progetto “Home”, l’iniziativa finanziata dai fondi europei Pon/Poc Metro 2014-2020 nata per supportare le famiglie in difficoltà economica nel pagamento di affitti e utenze domestiche.

L’esame delle istanze è arrivato fino alla posizione numero 500 dell’elenco cronologico originale.

I dettagli dell’istruttoria

L’avviso pubblico, che aveva raccolto inizialmente ben 1.684 domande, prevedeva l’erogazione di contributi diretti per favorire l’autonomia abitativa. Dopo una prima tranche di 196 beneficiari individuati a novembre, la commissione interna ha proseguito le verifiche per impiegare le risorse residue.

Il lavoro degli uffici si è reso necessario a causa di diverse rinunce, mancanze di requisiti o documentazioni incomplete riscontrate tra i primi candidati. Questo ha permesso di analizzare le posizioni dalla 251 alla 500, individuando ulteriori cittadini idonei a ricevere il sostegno economico.

Nuovi elenchi e beneficiari in attesa

Il provvedimento dirigenziale ha ufficializzato quattro diversi elenchi. Oltre ai nuovi beneficiari immediati e agli esclusi per carenza di requisiti, è stata definita una lista di ammessi che sono attualmente alla ricerca di un immobile. Per loro l’erogazione del contributo scatterà nel momento in cui verrà stipulato e presentato un regolare contratto di locazione, con una copertura garantita fino alla chiusura del progetto fissata per il 31 dicembre 2026.

In caso di ulteriori disponibilità finanziarie derivanti da future decadenze, si procederà con nuovi scorrimenti seguendo sempre l’ordine temporale di presentazione delle domande. Per tutelare la privacy, gli elenchi pubblicati non contengono dati sensibili ma riferimenti identificativi criptati, come previsto dalle norme vigenti.

Perché fino alla posizione 500?

I posti non sono diventati 500 ma molte domande tra le prime posizioni sono state scartate. Già per trovare i primi 196 vincitori, il Comune aveva dovuto esaminare fino alla posizione 250 (segno che 54 persone erano già state escluse o avevano rinunciato). Proseguendo dalla posizione 251 alla 500, la Commissione ha dovuto gestire rinunce, decadenze o mancanza di requisiti che si sono verificate nel tempo.

Con lo scorrimento fino alla posizione 500, il Comune ha “rimpiazzato” chi era decaduto dai primi 196, ma il documento parla di “permanenza di ulteriori risorse finanziarie disponibili”. Molti di coloro che rientrano nei “vincitori” hanno il requisito economico ma non hanno ancora un contratto d’affitto. Se non lo trovano, i fondi destinati a loro potrebbero essere riassegnati. Il punto 5 del provvedimento, infine, approva un elenco di idonei (Allegato D) per ulteriori scorrimenti. Questo significa che la procedura non si ferma necessariamente al numero 500 se avanzano soldi o se qualcuno dei nuovi individuati dovesse rinunciare.

I numeri

Nel primo elenco, fino alla posizione 250, due famiglie che erano in cerca di affitto ora l’hanno trovato e quindi diventano beneficiarie di contributi. Nelle posizioni dalla 251 alla 500 ci sono 137 beneficiari ammessi e altri 16 ammessi ma in cerca di affitto. 59, invece, quelli non ammessi.

