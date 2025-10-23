Messina. Ok ambientale ai progetti sui torrenti Papardo, Bordonaro e Portella Arena

A breve le conferenze di servizi per l'ottenimento del Paur. Buone nuove anche per l'area ex Samar a Contesse
“Concluse positivamente le procedure di Valutazione Impatto Ambientale per gli interventi previsti sul torrente Papardo stralcio a monte, torrente Bordonaro, torrente Portella Arena in corrispondenza della cooperativa Futura”.
Lo dice l’assessore Francesco Caminiti al termine di incontri alla Struttura Commissariale per gli interventi contro il dissesto idrogeologico e all’Assessorato Territorio e Ambiente per i relativi procedimenti ambientali.
“Saranno convocate a breve le conferenze di servizi per l’ottenimento del Paur (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale) propedeutico all’appalto dei lavori – prosegue. Buone notizie anche per gli interventi di riqualificazione ambientale a Contesse ex Samar. Ci sarà trasmessa nei prossimi giorni la convenzione che ci autorizzerà a procedere con la gara d’appalto dei lavori che prevedono la demolizione dei ruderi e il recupero ambientale del tratto costiero”.
“Oltre 200 milioni di euro di progetti per il dissesto idrogeologico e la difesa delle coste per Messina, di cui circa 50 milioni di euro già finanziati – aggiunge il sindaco Federico Basile -. Ogni quindici giorni ci incontreremo con Sergio Tumminello, commissario contro il dissesto idrogeologico per la Regione Siciliana, per portare avanti i vari procedimenti amministrativi e individuare le coperture finanziarie mancanti”.