Messina. “Opportunity day”, giornate di orientamento, formazione e lavoro per giovani

Il "villaggio" tra Piazza Unione Europea e Via Laudamo

MESSINA – Ha preso il via ieri l’Opportunity Day Messina, l’evento promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Messina, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina e con il patrocinio della Camera di Commercio e dell’Ente Teatro. Un’iniziativa che animerà la città fino all’8 maggio, dalle ore 9.30 alle 17.30, tra Piazza Unione Europea e Via Laudamo. Tre giornate interamente dedicate all’orientamento, alla formazione e al lavoro per i giovani under 35, che avranno l’opportunità di scoprire l’offerta formativa dell’Università di Messina, percorsi Its, stage, tirocini, iniziative imprenditoriali e tante altre possibilità per costruire un futuro professionale coerente con le proprie passioni e competenze. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “YoungME”, finanziato dai fondi Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione giovanile sul territorio.

All’evento partecipano anche le Forze Armate, le Forze dell’Ordine e corpi istituzionali, insieme a molte realtà associative locali, con l’intento di sensibilizzare e orientare i giovani verso percorsi di cittadinanza attiva e carriere nel settore pubblico e della sicurezza.

Sono previsti stand espositivi istituzionali, spazi dedicati alla presentazione dei ruoli e delle opportunità di carriera, e un’esposizione di mezzi operativi nelle aree appositamente allestite, con il supporto logistico del Comune. I partecipanti possono confrontarsi con docenti universitari, rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e professionisti, grazie a momenti di confronto diretto negli appositi stand e i seminari previsti nella Sala Laudamo del Teatro di Messina. Saranno presenti anche progetti e stand dedicati agli under 35, per aiutare i giovani a costruire percorsi personalizzati basati sulle tendenze del mercato e sui propri interessi.