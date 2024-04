Messina ospita le tappe finali dei campionati territoriali di Volley S3

La prima competizione domenica 14 aprile a piazza Unione Europea, la seconda tappa è in programma il 21 aprile nella zona tirrenica

MESSINA – La manifestazione sportiva, condivisa dall’Amministrazione comunale e patrocinata dal Comune di Messina è organizzata dal Comitato Territoriale Fipav di Messina, e vedrà impegnati gli atleti e le squadre impegnati in attività agonistiche ed amatoriali per l’intera giornata. Sarà occasione per i partecipanti di gareggiare in una competizione sportiva e l’opportunità per la cittadinanza di fruire di un evento all’insegna dello sport. La seconda tappa è in programma il 21 aprile prossimo nella zona tirrenica.

“Siamo una città che ama lo sport e questa Amministrazione è sempre pronta a condividere e supportare le discipline sportive con la consapevolezza del valore primario dello sport in tutte le sue declinazioni perchè in grado di produrre benessere su più aspetti, dalla salute, la crescita cognitiva, ma soprattutto l’inclusione e il rispetto per le culture diverse, coniugandosi con occasioni di sano agonismo all’insegna del divertimento”, commenta il sindaco Federico Basile.

“Gli eventi sportivi si susseguono in Città – aggiunge l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro – e contribuiscono a rendere Messina sempre più attrattiva. Lo sport è benessere e la nostra mission è avvicinare sempre più i giovani a praticarlo, perchè sono il nostro fututo per la costruzione di un mondo più equo e sostenibile, oltre che opportunità di sviluppo e crescita sociale ed economica del territorio di appartenenza”.

Relativamente all’aspetto organizzativo sarà il Comitato Tecnico Fipav ad occuparsi di fornire tutte le necessità logistiche e tecniche ai partecipanti; le gare saranno dirette da tesserati delle società partecipanti, nella massima collaborazione e con l’impegno condiviso verso l’integrità e il fair play. “Siamo profondamente convinti che lo sport è un veicolo straordinario di valori, salute e inclusione sociale”, così il presidente del Comitato Tecnico Alessandro Zurro.