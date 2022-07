Messina, Palermo e Roma: torna per tre giorni il "Rapido Peloritano" - Tempostretto

Il 16, il 17 e il 18 luglio si potrà viaggiare in treno con tre corse speciali, per rivivere l'antico servizio che ha collegato la Sicilia e la capitale fino al 1987

MESSINA – Tornerà per tre giorni il celebre “Rapido Peloritano”, il servizio a lunga percorrenza che fino al 1987 ha collegato Roma alla Sicilia e che ora, i prossimi 16, 17 e 18 luglio, unirà Messina a Palermo, oltre che Reggio Calabria alla capitale. Si tratta di uno dei servizi charter di lusso organizzati dalla Fondazione FS (Gruppo FS Italiane), messi in atto grazie al restauro di vetture Gran Confort di prima classe. E il “Rapido Peloritano” sarà un vero evento, per richiamare lo storico servizio che utilizzava le ALe601, anch’esse in corso di restauro.

Le corse

Le corse saranno il 16, il 17 e il 18 luglio. Nel primo dei tre giorni la partenza prevista sarà da Messina alle ore 14.50, per arrivare a Palermo alle 18.30 e percorrere tutto il tratto di linea ferroviaria che affaccia sul mar Tirreno. Durerà meno, invece, il “ritorno” il giorno dopo. Si partirà dalla stazione di Palermo Centrale alle 10.24 per arrivare a Messina alle 13.15. E infine il terzo e ultimo viaggio, in programma lunedì 18 luglio: partenza da Reggio Calabria alle 8.20 e arrivo a Roma Termini alle 15.48, con fermate alle 9.46 a Lamezia Terme e alle 12.28 a Salerno. Per i passeggeri si tratterà di un vero tuffo nel passato, con cui poter rivivere l’atmosfera ferroviaria degli anni ’80, sfruttando servizi di grande confort e lusso.