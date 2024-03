Messina, parcheggi rosa introvabili. Nei nuovi d’interscambio solo uno stallo VIDEO

Nelle strisce blu del centro nemmeno un posto per donne in gravidanza. Mondello: "I fondi ci sono, nel 2024 ne realizzeremo almeno 10"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Messina i parcheggi rosa si contano sulle dita di una mano. Anche meno. Si tratta di stalli, appunto di colore rosa, contraddistinti dal disegno di una cicogna, di un passeggino o la sagoma di una donna col pancione. Possono usufruirne donne in stato di gravidanza o neogenitori di bambini fino ai due anni. E’ il comune di residenza a rilasciare il pass da esporre, sempre ammesso che il posto si trovi. In città, ad esempio, sono introvabili.

Migliaia di stalli blu in centro, nemmeno uno si tinge di rosa

Nelle vie del centro, nonostante gli stalli blu siano stati da poco ridisegnati in occasione dei lavori di ForestaMe, nemmeno uno si è tinto di rosa. Non va meglio nei nuovi parcheggi d’interscambio. Migliaia di posti auto, decine di stalli gialli per persone con disabilità e auto elettriche, ma solo un parcheggio rosa. L’unico si trova proprio accanto all’ingresso di Provinciale di Villa Dante. Per il resto nei tre parcheggi del viale Europa neanche uno. Così come in tutti gli altri da poco inaugurati o in fase di ultimazione.

La legge c’è dal 2022. Mondello: “Nel 2024 ne realizzeremo 10”

Eppure le legge c’è dal 2022 e il fatto che non sia obbligatorio predisporli non significa che non si debbano fare. Il Comune di Messina ha cercato di adeguarsi richiedendo un finanziamento per realizzarne un centinaio. “Nel 2024 ne sorgeranno almeno 10”, assicura l’assessore alla Mobilità urbana e vice sindaco Salvatore Mondello.

Le richieste delle associazioni e dei consiglieri di Municipalità

Ad esempio in luoghi di interesse pubblico come Palazzo Zanca o la sede della Provincia non ci sono. Nelle vicinanze del Palacultura o del Tribunale sono stati richiesti nel 2023 dal comitato Pari Opportunità e dall’associazione Soromptimist. Di recente il consigliere della V Municipalità Francesco Pio Magazzù ha avanzato la stessa richiesta all’assessorato per l’installazione di un parcheggio rosa presso la sede “Antonello da Messina” a Giostra. Qualche anno fa la vice presidente della IV Municipalità Debora Buda fece lo stesso per la sede di via Dei Mille.