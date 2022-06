Messina. Passa col rosso e la Polizia metropolitana lo becca senza assicurazione e revisione - Tempostretto

La "scoperta" della sezione Radiomobile nella zona sud della città. Fermato anche un motociclo con a bordo un passeggero senza casco: 1.200 euro di multa in totale

MESSINA – Doppio fermo operato per altrettanti mezzi dal personale della sezione Radiomobile della Polizia metropolitana su disposizione del comandante Lo Presti e coordinato dal vice comandante Munnia. Nell’ambito dei consueti controlli dinamici di contestazione delle violazioni alle norme del codice della strada nei giorni scorsi, sono state fermate un’auto e un motociclo. Il totale delle sanzioni ammonta a 1.200 euro, con 5 punti decurtati dalla patente.

Nel primo caso, l’automobilista ha attraversato un incrocio nella zona sud della città di Messina, nonostante il semaforo rosso. Seguito e fermato dalla volante, il veicolo è risultato anche privo di copertura assicurativa da ben due anni, oltre che di revisione ministeriale. Sospeso dalla circolazione, il mezzo è stato affidato al proprietario, che però ha dovuto ricorrere al carroattrezzi per portarlo via. Diverso il caso del motociclo, fermato perché con a bordo un passeggero senza casco. Immediato il verbale predisposto dalle forze dell’ordine e il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni.