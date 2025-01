Messina. Perdita d’acqua “decennale” a Giostra

"La perdita d'acqua persiste da oltre dieci anni." E' venuto il momento di intervenire

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Salve, da oltre 2 mesi io e altri inquilini del mio palazzo abbiamo segnalato una perdita d’acqua in via Monte Sirino, palazzina 23 di Giostra San Matteo. Questa perdita persiste da oltre 10 anni. Nonostante svariate segnalazioni all’Amam, nessuno interviene. E, come si può notare dalla foto, il marciapiede ha ceduto e sicuramente continuerà a sprofondare mettendo in serio pericolo i passanti. Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione”.

Segnaliamo ad Amam. Il presidente Paolo Alibrandi ci fa sapere che presto ci saranno aggiornamenti, sul fronte delle tante perdite in città, e degli interventi necessari.