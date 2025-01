Perdite d’acqua a Messina, “cosa bisogna fare per farsi ascoltare?”

Segnaliamo ad Amam. Un cittadino scrive su due situazioni "che si trascinano da tempo"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La prima foto riguarda una perdita d’acqua ( da oltre 2 settimane) in via Monza all’altezza del civico 5. La seconda foto riguarda la “scomparsa” del punto luce n. 5 posto fra la via Bergamo angolo via Monza”.

Continua il cittadino: “Credo che sia davvero assurdo che, nonostante le numerose segnalazioni personali tramite e-mail e pec all’Amam e al Comune, sia costretto a chiedere a Tempostretto di segnalare quanto sopra. La stampa ha sempre il suo peso”.

Segnaliamo ad Amam.

Articoli correlati