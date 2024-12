Messina. Perdite d’acqua in diverse zone della città VIDEO E FOTO

Si moltiplicano le segnalazioni di perdite d'acqua in città. L'Amam deve intervenire al più presto

MESSINA – Segnalazioni WhatsApp al 366.8726275. Nella giornata di oggi, lunedì 30 dicembre, ci sono giunte segnalazioni di perdite d’acqua in diverse zone della città. Parliamo di Ganzirri, Valle degli Angeli, via del Pozzo, via Maffei, via Ghibellina. Queste situazioni si aggiungono a numerose altre che i nostri lettori hanno denunciato, l’ultima delle quali in via Roma.

Si tratta, dunque, di una problematica estesa a tutta la città, che risulta intollerabile a fronte dei disagi sopportati da tanti messinesi per un servizio idrico che, passata l’emergenza estiva, continua a non lesinare disagi ai cittadini. Come ripetutamente evidenziato, è in corso un appalto con cui l’Amam sta cercando di eliminare strutturalmente le perdite in tutte le condutture che portano l’acqua alle nostre case. Ma questo non deve impedire che si intervenga tempestivamente per risolvere le macroscopiche perdite evidenziate dai nostri lettori.

Di seguito il video che documenta la perdita in via S. Gabriele a Valle degli Angeli.

Perdita d’acqua a Ganzirri – Via Pollastrini

Perdita d’acqua in via Ghibellina di fronte scuola Tommaseo

Di seguito il video che documenta la perdita d’acqua in Via del Pozzo che, a detta del nostro lettore, esiste da prima di novembre scorso: