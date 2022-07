Messina. Petizione del comitato "Uniti per Ponte Schiavo": "Dateci l'accesso alla spiaggia" - Tempostretto

In 107 hanno firmato un documento con cui si chiede di sistemare la strada verso il mare, dopo che è stato chiuso - legittimamente - l'unico accesso privato

MESSINA – Il comitato di cittadini “Uniti per Ponte Schiavo” ha inoltrato un’istanza, con tanto di petizione sottoscritta da 107 cittadini, per richiedere al sindaco Federico Basile e agli assessori Francesco Caminiti, Dafne Musolino e Massimiliano Minutoli la predisposizione di un nuovo accesso verso la spiaggia e il mare.

Il cancello sulla strada (privata)

Il problema dell’accesso praticabile verso la spiaggia e il mare è molto sentito all’interno della comunità di Ponte Schiavo. Gli abitanti del villaggio, infatti, hanno più volte evidenziato la questione relativa all’apposizione di un cancello all’interno di un’area privata, che impedisce il passaggio lungo una piccola strada che per anni è stata utilizzata per raggiungere la spiaggia. All’interno del documento presentato alla giunta, l’avvocato Dario Restuccia in rappresentanza del comitato sottolinea che la collocazione è legittima, ma che quella stradina ha rappresentato per anni l’unica via per raggiungere spiaggia e mare.

Le tre soluzioni

L’altra area sarebbe a valle del vallone “canne”, ma porta con sé vari problemi: dai torrenti alla vegetazione, fino alla mancanza di una scala in grado di colmare il dislivello con la Ss114. Così i cittadini ora non hanno alcun modo effettivo per raggiungere la spiaggia se non quest’ultimo, con le difficoltà che ne conseguono. Le richieste del comitato sono varie: si chiede la realizzazione di un nuovo varco in prossimità della strada in cui è stato installato il cancello privato oppure, in alternativa, di rendere maggiormente funzionale il passaggio al fianco del vallone “canne”, pulendo l’area dalla vegetazione e installando una scala d’accesso sulla Ss114. La terza soluzione proposta dal comitato sarebbe il ripristino dell’accesso tramite la stradella privata su cui è stato installato il cancello, adottando provvedimenti di esproprio per pubblica utilità.