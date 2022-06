Messina. Piano di riequilibrio, Basile chiede audizione in presenza alla Corte dei Conti - Tempostretto

Secondo il sindaco, l'incontro è necessario in quanto l'istruttoria risulta ancora in corso

MESSINA – Il sindaco di Messina Federico Basile in una nota inviata stamani alla Corte dei Conti ha richiesto un’audizione in presenza presso la sede della Sezione di Controllo per la Regione siciliana, a Palermo. “La richiesta di audizione si ritiene necessaria – scrive il sindaco – in quanto a tutt’oggi, risulta ancora in corso l’istruttoria del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con Delibera del Consiglio comunale n.11/c del 11 febbraio 2013, e successivamente rimodulato ai sensi dell’art.243 bis comma 5 del D.Lgs.267/00”.