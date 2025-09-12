Messina, piantagione di marijuana in pieno centro

La Polizia ferma un "coltivatore stupefacente" dopo il blitz in via Principe Umberto

Messina – Oltre 50 piante di marijuana, pesanti oltre un chilo 200 grammi, erano coltivate annaffiate in un terreno in pieno centro cittadino, non lontano dalla centralissima via Principe Umberto. La scoperta della Polizia, durante un servizio di pattugliamento disposto dal Questore Annino Gargano.

Coltivatore stupefacente

Durante il blitz gli agenti hanno sorpreso un 59enne intento a prendersi cura delle piante. La perquisizione è scattata dopo qualche giorno di appostamenti dei poliziotti ed ha rivelato che i loro sospetti erano fondati.

Blitz in casa

In casa dell’uomo c’erano anche bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi e la coltivazione della marijuana. Il 59enne è andato ai domiciliari per poi comparire davanti al giudice per il rito direttissimo.