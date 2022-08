Messina. Piantare le palme che mancano nel lungomare di S.Margherita - Tempostretto

Pensare in grande va bene ma intanto sarebbe già un gran passo avanti realizzare interventi ordinari di ripristino del verde a Messina

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Va bene ForestaMe, anzi va benissimo. Non sarebbe, però , il caso di “sistemare il verde esistente? Da anni sul lungomare di Santa Margherita mancano circa 25 palme.”

Il messaggio del lettore ci sembra molto saggio e opportuno. Peraltro il problema è esteso a tutta la città. Anche in pieno centro ci sono molti alberi da riposizionare. In tante aree riservate a questo scopo ancora ci sono le ceppaie rimaste dopo la rimozione delle piante malate. In altre c’è solo terra abbandonata e arida, ricettacolo di sporcizia. Che tristezza! Insomma senza attendere la concretizzazione di progetti di grande respiro ma con tempi di realizzazione medio-lunghi, anche l’ordinaria amministrazione sarebbe sufficiente a garantire più verde in città.

