Messina-Picerno, Banchieri: “Un punto guadagnato, arbitro contro di noi”

L'allenatore si tiene stretto il punto con una squadra che non era al top. In sala stampa Tomei rammaricato, Krapikas e l'ex Franco

MESSINA – “La partita l’avevamo immaginata così com’è stata – così mister Banchieri nel post partita – In alcune occasioni c’è mancato qualche passaggio. Abbiamo peccato di lucidità nel primo tempo, nella ripresa abbiamo iniziato bene e poi nel finale abbiamo avuto una palla gol con De Sena, ci spiace non aver vinto ma ci abbiamo provato in tutti i modi. Non mi piace parlare dell’arbitro ma quando avevamo occasioni noi fermava il gioco, parliamo di episodi che potevano cambiare la partita”.

Analizzando anche la settimana vissuta con diversi che non si sono allenati per il mister è un punto guadagnato: “La condizione attuale della squadra è buona, quando non si riesce a vincere è giusto portare a squadra qualcosa. Titas ha parato un rigore e tutti si sono impegnati, sottolineo che siamo qui a parlare di questo pareggio e nessuno si è accordo che eravamo pochi in partita e molti che hanno giocato si sono allenati poco. Vedo dei ragazzi che non mollano mai che hanno spirito e atteggiamento da Messina. Quando c’è stato da soffrire abbiamo sofferto tutti insieme, questo è un punto guadagnato. Quando non si riesce a vincere, e ci abbiamo provato con due centravanti nel finale, bisogna non perdere”.

Infine l’analisi del calendario: “Le prossime partite non fa differenza contro chi giochiamo, sappiamo che dobbiamo far punti con tutti. Noi non stiamo a guardare il calendario e la più importante è sempre quella che viene. Possiamo e dobbiamo fare punti con tutte”.

Krapikas: “Fatta partita di carattere”

Titas Krapikas, portiere Messina: “Primo tempo non abbiamo sofferto, secondo tempo finite un po’ le energie. I ragazzi hanno corso come cavalli e hanno dato tutto, il Picerno ci poteva mettere più in difficoltà, fatta grande partita di carattere e ci portiamo a casa un punto. Se Manetta mi faceva gol lo uccidevo (scherza, ndr), in difesa abbiamo più fisico ora e con i nuovi è cambiata anche la mentalità. Quando le cose non vanno bene a lungo perdi certezze e fiducia in te stesso. I nuovi hanno tutti fiducia e voglia di farsi vedere. Il pareggio in casa non ci frena, avremo un’altra partita sabato, daremo il massimo perché sono tutte importanti e finali che cerchiamo di vincere. Non ho mai detto di lasciare Messina, il mese di gennaio per il calcio è strano, io sono professionista e non mi interessano le voci. Io vado il campo per fare del mio meglio e migliorare la mia carriera”.

Le dichiarazioni dei tesserati del Picerno

Francesco Tomei, allenatore Picerno: “Un nostro difetto è quello di creare tanto ma concretizziamo poco. Stiamo lavorando su questo, al di là delle situazioni e del gol che mi hanno detto essere regolare noi attacchiamo con sei giocatori e dobbiamo fare gol. Abbiamo fatto la prestazione e sono contento del gioco, sono più deluso che soddisfatto. Spesso devi portarla a casa una partita come questa, lasciamo punti e oggettivamente un po’ di sorte non è con te. Il rigore, il gol annullato e la traversa ti potevano valere almeno un gol. Abbiamo anche rischiato qualcosina, ma credo che ai punto fosse indiscutibile che meritavamo noi la partita. Il calcio è fatto di episodi quando ti capitano le occasioni da gol devi fare gol”.

Domenico Franco, centrocampista Picerno: “Per me è stato emozionante, vedere la Curva così piena è bello. Messina merita questo pubblico meraviglioso, a me dispiace la situazione di Manetta, il ragazzo lo conosco bene, dà tutto e la gente è libera di esprimere le proprie opinioni. Io qui ho tanto amici, qui è nata mia figlia, penso di aver lasciato un buon ricordo come loro lo hanno lasciato a me. Il Messina è una squadra forte che si può salvare, dopo averla sfidata spero che il Messina poss salvarsi. Spero che questo sia l’ultimo campionato che deve fare così (a salvarsi, ndr), con la nuova proprietà la speranza è che si possa portare sempre più entusiasmo e gente”.

