Messina. Pista ciclabile a S. Agata, al via lavori di prolungamento - Tempostretto

Saranno realizzati altri 100 metri fino alla Salita Principe

MESSINA – Al via i lavori di allungamento e sistemazione della pista ciclabile della riviera nord, interventi appaltati lo scorso 5 agosto scorso alla Ing. Due Srl di Agrigento per un importo contrattuale di 508.900 euro oltre Iva. Sono 306 giorni previsti per completamento. Intanto, si comincia con il primo tratto di pista ciclabile in via Consolare Pompea, località Principe, in prolungamento di quella esistente, per una lunghezza di circa 100 metri. Accogliendo la richiesta del direttore dei lavori, l’architetto Giovanni Lazzari, il dirigente del Dipartimento Servizi Manutentivi, Pietro Certo, ha firmato un’ordinanza per disciplinare la viabilità nel tratto compreso tra il numero civico 1461 (cioè in direzione del tratto terminale dell’attuale pista ciclabile) e la Salita Principe.



Il cantiere allestito in via Consola Pompea

L’ordinanza

Da oggi fino al 3 marzo prossimo è stato istituito il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, ambo i lati, al fine di consentire la delimitazione dell’area di cantiere. Inoltre, è stato disposto il divieto di transito veicolare, lato est (lato mare), per una larghezza di 2 metri della carreggiata stradale, garantendo, in sicurezza, il regolare transito veicolare in entrambi i sensi di marcia e l’accesso a tutti gli ingressi, anche con l’eventuale collocazione di idonei dispositivi (piastre, ecc) e di segnaletica stradale di indicazione. L’ordinanza istituisce il divieto di transito pedonale nel marciapiede lato est (lato mare), garantendo, in sicurezza, la continuità del transito pedonale sul marciapiede del lato opposto e l’accesso a tutti gli ingressi. Sarà interdetto (su entrambi i marciapiedi del tratto interessato dai lavori) l’accesso agli attraversamenti pedonali quando gli stessi, a causa delle fasi lavorative in corso, non dovessero risultare fruibili. In tutta l’area cantilenata e per un tratto di 50 metri a nord e a sud è stato, infine, istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h.

