Messina. Pista ciclabile, si avvicina l'apertura: ecco la segnaletica - Tempostretto

Al semaforo, le biciclette possono attendere anche davanti ai bus, in corsia preferenziale

MESSINA – I cartelli con il divieto di transito alle biciclette hanno fatto molto discutere sui social nell’ultimo weekend. Post sarcastici o polemici con foto scattate sul corso Cavour o sul viale San Martino hanno fatto il giro delle bacheche.

L’assessore alla Viabilità e vice sindaco Salvatore Mondello aveva spiegato che si trattava di un divieto provvisorio, in attesa del completamento dei lavori. Stamattina è stata realizzata la segnaletica in corso Cavour. Al semaforo, le biciclette possono attendere anche davanti ai bus, in corsia preferenziale.

I lavori, affidati alla Segnaletica Tre srl di Atena Lucana (Salerno), dureranno fino al 15 settembre.