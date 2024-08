Messina-Potenza, designata la terna arbitrale per la prima in casa

Si conoscono i nomi dei due assistenti e dell'arbitro, che lo scorso anno ha diretto i lucani ma mai i biancoscudati

MESSINA – Il Messina si avvicina all’esordio in campionato in Lega Pro. Domenica sera allo stadio “Franco Scoglio”, con inizio alle ore 20:45, arriva il Potenza per la prima di campionato. I biancoscudati proseguono la preparazione e provano a infoltire i ranghi, nella giornata di ieri tre ufficializzazioni.

A dirigere la partita tre le due squadre sarà Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Marchese di Napoli e Antonio Aletta di Avellino. Ancora non designato invece il quarto ufficiale. L’arbitro Allegretta non è nuovo tra i professionisti avendo già arbitrato 12 partite nei tre gironi e in precedenza un’altra ottantina tra Serie D e altre competizioni. Ha già arbitrato il Potenza, lo scorso ottobre nella vittoria in casa contro il Sorrento, ma mai il Messina né in Lega Pro né in Serie D.

