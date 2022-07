Messina. Presentata la variante alle norme tecniche di attuazione del Prg - Tempostretto

"Apporterà un significativo snellimento procedurale di attività edilizie minime" - dice l'assessore Mondello

L’assessore alla Pianificazione Urbana Salvatore Mondello rende noto che nelle scorse ore è stata depositata, presso la sede palermitana dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, la documentazione relativa alla Variante Parziale all’art 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Prg e al Regolamento Edilizio Comunale del Prg, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20/02/12 e modificato con Delibera di Consiglio n. 74 del 25/10/12.

“Si tratta – ha dichiarato l’assessore Mondello – di un importante stato di avanzamento delle procedure di settore, un insieme di atti complessi prodotti in un lavoro di sinergia con i tecnici comunali, gli Ordini professionali e le Associazioni di Categoria, che apporteranno un significativo snellimento procedurale di attività edilizie minime, mettendo ordine e chiarendo dubbi da tempo insoluti. Sono molto soddisfatto, in quanto ho potuto riannodare le fila di questioni interrotte a febbraio e che ho potuto riprendere all’indomani del mio insediamento; è una continuità proficua che dà il giusto assetto in un settore vasto e di grande richiamo, necessaria a sostenere un comparto che ci auguriamo possa risalire la china prima possibile”.