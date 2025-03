Messina, principio di incendio in un locale del centro

Fumo dalla saracinesca di un noto ritrovo di via Tommaso Cannizzaro. Vdf a lavoro anche a Scoppo per un grosso albero caduto

Messina – E’ stato domato dai Vigili del Fuoco il principio di incendio scoppiato all’interno di un locale del centro città. A far scattare l’allarme è stato il fumo che proveniva dal locale, chiuso dalla saracinesca abbassata, in via Tommaso Cannizzaro.

Il principio di incendio si sarebbe sviluppato in un orario di chiusura del locale e i primi rilievi fanno pensare ad un guasto alle attrezzature. L’intervento dei pompieri ha permesso di tenere tutto sotto controllo prima che venissero danneggiate altre aree del palazzo. A lavoro anche gli inquirenti per verificare o escludere che si sia trattato di un atto intimidatorio.

In mattinata i Vigili del Fuoco sono stati impegnati anche per i danni causati dal maltempo e in particolare in contrada Scoppo dove un albero, sotto il peso della pioggia, è crollato sull’asfalto occupando una intera carreggiata.