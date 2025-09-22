Messina. Progetto “Home”, oggi è la “giornata clic”

Contributi per pagare affitti e utenze

MESSINA – Fino a 600 euro di contributo per pagare un anno di affitti e utenze, destinato alle fasce più deboli della città, per contrastare l’emergenza abitativa e l’aumento di sfratti e disagi vari. È questo il succo del progetto “Home – Poc Me lV 3.1.F“, finanziato con i fondi POC Metro (Programma operativo complementare di azione e coesione Città Metropolitane 2014-2020).

Progetto Home: come funzionerà

Dalle 10.30 di oggi sarà possibile presentare le domande telematicamente attraverso una piattaforma dedicata e per l’assegnazione dei fondi conterà anche l’ordine di presentazione. Tre le fasce a cui si rivolge la misura, in base agli Isee: la prima va da 0 a 3mila euro, la seconda da 3.001 fino a 6mila e la terza da 6.001 a 10.140 euro. La dotazione finanziaria complessiva è di un milione e mezzo di euro. Per fare un esempio, i beneficiari della prima fascia, cioè con Isee fino a 3mila euro, riceveranno 600 euro: 480 per l’affitto e 120 per le utenze. L’affitto sarà pagato dal Comune direttamente al locatore, mentre le utenze ai beneficiari presentando le ricevute. È stato calcolato che sarebbero 196 al massimo i beneficiari inseriti in prima fascia prima di esaurire le risorse. Tra le condizioni, ovviamente, il contratto di locazione regolarmente registrato, già stipulato o in procinto di esserlo. Per il contributo sulle utenze, invece, è necessario esserne intestatari.