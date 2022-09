Messina. "Promessa" rispettata: oggi niente mercato di Giostra e cancelli serrati - Tempostretto

La protesta degli operatori per lo spostamento dalla strada alla zona di fronte l'ex Mandalari: lunedì il confronto con l'amministrazione

MESSINA – Avevano detto: “Domani niente mercato”. Così è stato. I cancelli dell’area di fronte l’ex Mandarli, che oggi avrebbero dovuto riaprirsi per far entrare gli operatori del mercato di Giostra con i loro bancali e i relativi prodotti, sono rimasti chiusi. Lo spiazzale all’interno non si è animato, come avrebbe dovuto, di trattative, vendite, e cittadini intenti a proporre la merce o ad acquistarla.

Lo spiazzale vuoto

La scelta di restare a casa

Un venerdì atipico per tutto il viale Giostra, rispetto a quanto vissuto negli ultimi (quasi) 8 mesi. Dallo spostamento in strada dello scorso gennaio, per favorire l’istituzione del secondo hub per tamponi del centro città, soltanto poche volte è accaduto che il mercato non si sia tenuto, e mai per scelta diretta degli operatori. Per le 168 famiglie che vivono con quest’attività non è stata una scelta semplice. Dal loro punto di vista, però, è stata necessaria per lanciare un messaggio con cui esprimere la loro voglia di restare in strada e non tornare in quella che ieri hanno definito “gabbia”.

Le reazioni tra pro e contro

Nelle ultime ore sono stati molti i messaggi inviati dopo le parole pronunciate da uno dei responsabili degli ambulanti. C’è stato chi li ha difesi, sostenendo la tesi per cui in strada e in una posizione favorevole riescono a vendere meglio. Ma c’è stato anche chi, spesso residenti del quartiere, ha parlato delle esigenze di quei tanti cittadini che abitando nel comprensorio vivono condizioni di disagio, il martedì e il venerdì, relative soprattutto al traffico e all’assenza di parcheggi. La storia è tutt’altro che chiusa: il prossimo capitolo sarà lunedì con il nuovo confronto tra gli operatori e l’amministrazione.