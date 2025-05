Messina. Pronte le case per 31 famiglie, “ecco come maltrattiamo chi vive nella baracche”

Il sub commissario al risanamento Trovato mostra le nuove abitazioni destinate a chi alloggia nelle baracche del Rione Taormina

MESSINA – Sono pronte le nuove case per i 31 nuclei familiari che alloggiano nelle baracche del rione Taormina (via Quinto Ennio). Oggi il sub commissario al risanamento delle baraccopoli di Messina, l’ingegnere Santi Trovato, ha mostrato sui social foto e video dei nuovi alloggi pronti per essere consegnati. “L’ufficio commissariale – ha detto Trovato – è stato accusato di “maltrattare” le famiglie di via Quinto Ennio. Ecco come “maltrattiamo” chi vive nelle baracche di via Quinto Ennio: queste sono le case che si stanno assegnando”.

Nelle foto e nel video vengono mostrati i nuovi alloggi destinati ai baraccati del Rione Taormina. “Dove necessario – ha spiegato il sub commissario – sono stati effettuati interventi di manutenzione e ristrutturazione Sono tutte immediatamente abitabili, dotate di comfort, condizionatori o termosifoni, impianti a norma. Gli appartamenti sono dislocati in diverse zone della città (sud, centro, nord) e hanno diversa ampiezza in base al numero dei componenti del nucleo familiare”.

