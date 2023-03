Messina. Protezione civile, la "carica" dei 101 volontari - Tempostretto

Al via la formazione di base, dopo si procederà alla specializzazione. La soddisfazione dell'assessore Minutoli. Le finalità del Gruppo

MESSINA – Sono 101 i messinesi che in seguito all’avviso di selezione pubblica hanno aderito alla formazione dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile. Il corso è articolato in 32 ore, in presenza e a distanza. L’assessore alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli ha evidenziato che “si tratta di una formazione mirata al corso base, in fase di avvio. Successivamente si procederà all’attività specifica per la specializzazione delle varie aree tematiche: logistica, radiocomunicazioni, materiali e mezzi, sanitario, antincendio, cinofilo e veterinario”. Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo. L’Amministrazione comunale guidata prima da Cateno de Luca e adesso da Federico Basile, con il denominatore comuna dell’assessore Minutoli, si è posta l’obiettivo di rendere sempre più efficace il Servizio comunale di Protezione civile, al fine di garantire alla cittadinanza un valido riferimento nelle diverse fasi emergenziali. Il Gruppo ha il compito di collaborare nel porre in atto le azioni mirate alla diffusione della conoscenza, previsione e prevenzione dei rischi, nonché tutti gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza, assicurando così i primi soccorsi alla popolazione da essa colpita.

LE ATTIVITA’

Le attività del gruppo, per fare un esempio concreto, riguardano l’allestimento e il supporto nella gestione delle aree di emergenza, l’evacuazione degli edifici e delle aree a rischio, il censimento, l’informazione e il supporto alla popolazione evacuata, il monitoraggio del territorio, l’assistenza alla popolazione ammassata nelle aree di emergenza, la realizzazione di iniziative di informazione scolastica ed addestramento per migliorare la competenza dei propri iscritti e per la diffusione della cultura di protezione civile.

L’ISTITUZIONE DEL GRUPPO

Il gruppo comunale è stato istituito con la prima delibera di Consiglio comunale del 2020. Ma solo dopo l’approvazione della direttiva della Presidenza del Consiglio del 22 dicembre scorso è stato avviato il percorso operativo. Il gruppo rinforzerà la compagine delle associazioni di volontariato di Protezione civile che rappresentano un punto di forza nella gestione delle emergenze.