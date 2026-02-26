Messina. Radici sulla circonvallazione, in alcuni tratti scattano i 30 all’ora

Ordinanza del Comune dopo i sopralluoghi: dossi pericolosi

MESSINA – Le radici degli alberi continuano a sollevare l’asfalto, trasformando la circonvallazione in un percorso a ostacoli. Per fronteggiare il potenziale pericolo per automobilisti e centauri, il Dipartimento Servizi Manutentivi di Palazzo Zanca ha emanato un’ordinanza che impone il limite massimo di velocità a 30 km/h in alcuni dei tratti più trafficati.

Il provvedimento si è reso necessario dopo i rilievi fatti dal Servizio Manutenzione Strade, che ha riscontrato deformazioni della pavimentazione e anomalie altimetriche lungo il viale Italia, viale Principe Umberto, viale Regina Margherita, viale Regina Elena e sul primo tratto della Strada Panoramica dello Stretto.

Segnaletica d’emergenza lato valle

Le criticità riguardano nello specifico le semicarreggiate poste sul lato valle, in direzione nord. Il provvedimento resterà in vigore “nelle more dell’adozione di una soluzione definitiva”, senza danneggiare il patrimonio arboreo, un passaggio che richiederà un coordinamento tra gli assessorati alla Mobilità, al Verde Pubblico e alle Manutenzioni.

Il Comune ha disposto l’immediata collocazione della segnaletica verticale. Oltre ai cartelli con il limite di velocità ridotto, saranno installati i segnali di preavviso per “strada deformata”, per avvertire l’utenza dello stato di cattiva manutenzione e della presenza di tratti irregolari che potrebbero causare la perdita di controllo dei veicoli.