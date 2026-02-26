108 posti in più e giardini verticali: come sarà il futuro parcheggio La Farina

Il progetto presentato dalla Giunta Basile e da Atm: tre piani aggiuntivi per un investimento di 4 milioni

MESSINA – Da 175 a 283 posti auto. Dai due piani attuali a cinque totali. Per un importo complessivo di oltre 4 milioni (per cui si aspetta il decreto della Regione) e 360 giorni di lavori. Tempo durante il quale la struttura resterà aperta, salvo 60 giorni di chiusura non continuativa. Ma anche un grande impianto fotovoltaico sul tetto e giardini verticali lungo le torri esterne. È questa la metamorfosi del parcheggio La Farina, con cui la Giunta Basile e Atm puntano ad alleviare la situazione legata a traffico e parcheggi nel centro di Messina.

A presentare il progetto, pur ribadendo l’importanza dell’utilizzo dei mezzi pubblici, è stato il sindaco Federico Basile. Nell’ultimo giorno prima della ratifica delle dimissioni, il primo cittadino ha esordito: “Troppo spesso guardando i cantieri non si pensa al ragionamento complessivo. Questo riguarda la pedonalizzazione del viale su cui stiamo lavorando, ma anche lo smart parking, ForestaMe e la presentazione di questo parcheggio di via La Farina. La nostra speranza è che i cittadini usino sempre più i mezzi pubblici e non i privati, per vivere la città diversamente. Ciò nonostante quella è una zona vicina alla stazione e al viale San Martino, per questo servivano altri parcheggi. L’idea di ‘alzarci’ di qualche metro nasce da questo”.

Strategia e vincoli architettonici

Il vicesindaco Salvatore Mondello, al suo fianco, ha poi aggiunto che “la parola chiave è pianificazione. Non possiamo meravigliarci se succedono le cose, stanno succedendo perché qualche anno fa, nonostante gli insulti, qualcuno ha portato avanti una strategia precisa. I benpensanti diranno: perché non un piano in più, o fatto così o colì. Quello che è stato fatto è il massimo rispetto a ciò che si poteva fare. Quella è un’area con un vincolo importante legato alla Soprintendenza e questo ne limita la progettualità”.

La presidente Carla Grillo ha poi illustrato i dettagli: “Il parcheggio La Farina rappresenta una risposta concreta alle esigenze di viabilità e vivibilità del centro. In questi anni abbiamo posto in essere scelte verso la sostenibilità, dall’efficientamento della sede Atm alla riqualificazione. L’incremento qui sarà di 108 posti auto, di cui 6 per disabili e 10 con colonnine elettriche. Il progetto prevede una tettoia fotovoltaica che alimenterà sia il parcheggio stesso sia le colonnine. C’è anche una chicca: i giardini verticali che attutiranno l’inquinamento acustico e assorbiranno CO2. L’importo totale è di poco più di 4 milioni e le tempistiche di realizzazione saranno di 360 giorni. Il parcheggio però sarà chiuso soltanto 60 giorni non consecutivi, 20 giorni per piano”.

Tecnologie innovative e cantierizzazione

Altri dettagli tecnici sono stati spiegati dal rup Vadalà: “È stata una sfida per quel vincolo di cui parlava il vicesindaco. L’intervento è stato mirato a non scavare ulteriormente. Le torri poggeranno sui primi 30 centimetri grazie a dei torrini in cemento armato e tecnologie innovative. Per velocizzare i tempi sono stati immaginati gli impalcati con strutture prefabbricate. Ci saranno tre piani, oltre ai due esistenti”.