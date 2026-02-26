108 posti in più e giardini verticali: come sarà il futuro parcheggio La Farina

Il progetto presentato dalla Giunta Basile e da Atm: tre piani aggiuntivi per un investimento di 4 milioni
MESSINA – Da 175 a 283 posti auto. Dai due piani attuali a cinque totali. Per un importo complessivo di oltre 4 milioni (per cui si aspetta il decreto della Regione) e 360 giorni di lavori. Tempo durante il quale la struttura resterà aperta, salvo 60 giorni di chiusura non continuativa. Ma anche un grande impianto fotovoltaico sul tetto e giardini verticali lungo le torri esterne. È questa la metamorfosi del parcheggio La Farina, con cui la Giunta Basile e Atm puntano ad alleviare la situazione legata a traffico e parcheggi nel centro di Messina.
A presentare il progetto, pur ribadendo l’importanza dell’utilizzo dei mezzi pubblici, è stato il sindaco Federico Basile. Nell’ultimo giorno prima della ratifica delle dimissioni, il primo cittadino ha esordito: “Troppo spesso guardando i cantieri non si pensa al ragionamento complessivo. Questo riguarda la pedonalizzazione del viale su cui stiamo lavorando, ma anche lo smart parking, ForestaMe e la presentazione di questo parcheggio di via La Farina. La nostra speranza è che i cittadini usino sempre più i mezzi pubblici e non i privati, per vivere la città diversamente. Ciò nonostante quella è una zona vicina alla stazione e al viale San Martino, per questo servivano altri parcheggi. L’idea di ‘alzarci’ di qualche metro nasce da questo”.
Strategia e vincoli architettonici
Il vicesindaco Salvatore Mondello, al suo fianco, ha poi aggiunto che “la parola chiave è pianificazione. Non possiamo meravigliarci se succedono le cose, stanno succedendo perché qualche anno fa, nonostante gli insulti, qualcuno ha portato avanti una strategia precisa. I benpensanti diranno: perché non un piano in più, o fatto così o colì. Quello che è stato fatto è il massimo rispetto a ciò che si poteva fare. Quella è un’area con un vincolo importante legato alla Soprintendenza e questo ne limita la progettualità”.
La presidente Carla Grillo ha poi illustrato i dettagli: “Il parcheggio La Farina rappresenta una risposta concreta alle esigenze di viabilità e vivibilità del centro. In questi anni abbiamo posto in essere scelte verso la sostenibilità, dall’efficientamento della sede Atm alla riqualificazione. L’incremento qui sarà di 108 posti auto, di cui 6 per disabili e 10 con colonnine elettriche. Il progetto prevede una tettoia fotovoltaica che alimenterà sia il parcheggio stesso sia le colonnine. C’è anche una chicca: i giardini verticali che attutiranno l’inquinamento acustico e assorbiranno CO2. L’importo totale è di poco più di 4 milioni e le tempistiche di realizzazione saranno di 360 giorni. Il parcheggio però sarà chiuso soltanto 60 giorni non consecutivi, 20 giorni per piano”.
Tecnologie innovative e cantierizzazione
Altri dettagli tecnici sono stati spiegati dal rup Vadalà: “È stata una sfida per quel vincolo di cui parlava il vicesindaco. L’intervento è stato mirato a non scavare ulteriormente. Le torri poggeranno sui primi 30 centimetri grazie a dei torrini in cemento armato e tecnologie innovative. Per velocizzare i tempi sono stati immaginati gli impalcati con strutture prefabbricate. Ci saranno tre piani, oltre ai due esistenti”.
Non male per un posteggio con delle rampe dove macchine come SUV e Station Wagon restano ancora incastrate e nulla si è fatto per risolvere il problema.
Personalmente, non è una battuta, con il panorama unico di quel posto, userei il terrazzo per farci una piscina con bar, ristorante panoramici, attrezzata per eventi, che da noi potrebbe essere sfruttata tutto l’anno riscaldandola nei mesi estivi.