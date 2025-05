Messina, resti del Primo maggio sui colli

Non si possono solo pretendere servizi. Ognuno deve fare la propria parte. Deturpare con i rifiuti il nostro patrimonio naturalistico è indecente

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Resti del Primo maggio sui colli, nei pressi dell’ingresso al boschetto di Camaro. Gli incivili non sanno che non è prevista la raccolta sui colli? Non sanno che devono portarsela a casa e differenziarla lì? Troppa maleducazione e inciviltà, poi però gli stessi magari pretendono servizi, mah…”.

La riflessione del nostro lettore è ben centrata. Non si possono solo pretendere servizi, bisogna anche fare la propria parte. Deturpare con i rifiuti il patrimonio naturalistico di cui si è appena goduti è un comportamento indecente, di cui bisognerebbe provare solo vergogna.

Episodi simili si erano verificati il giorno di Pasquetta , come ha denunciato Messina Servizi. Purtroppo si sono ripetuti in un altro giorno di festa e di scampagnate. E, con ogni probabilità, continueranno, se non si agisce con ancora maggiore determinazione e con la mano pesante contro questi incivili.