Messina. Riduzione idrica nella zona centro-nord della città - Tempostretto

Lavori sulla condotta Montesanto in località via Molino Camaro San Luigi

MESSINA – L’Amam ha annunciato un intervento sulla condotta Montesanto in località via Molino Camaro San Luigi. Dal pomeriggio di oggi 25 luglio è prevista dunque la riduzione della distribuzione idrica nella zona centro-nord della città di Messina. I lavori comporteranno la temporanea erogazione ridotta negli abitati compresi tra Viale Giostra, via Palermo alta e San Jachiddu sino a Torre Faro, inclusi i villaggi collinari di San Michele, Masse, Castanea, Curcuraci, Marotta e Faro Superiore nella giornata di oggi 25 luglio e domani 26 luglio.

Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul sito Aman e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 0903687722