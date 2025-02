Messina. Rifiuti da Fast food a piazza Cairoli

Anche gli esercenti dovrebbero fare la loro parte per evitare questi comportamenti da parte dei loro clienti

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726274: “Sabato sera a Piazza Cairoli (il popolo di incivili colpisce ancora) ma le telecamere, che noi contribuenti paghiamo, fanno il loro lavoro?”.

Nella foto inviata dal nostro lettore campeggiano rifiuti abbandonati sulla panchina da incivili che hanno consumato cibo acquistato in un Fast food. Non è un modo di fare accettabile. La maleducazione di chi si comporta così è indiscutibile ma bisogna anche sottolineare che gli esercenti dovrebbero sensibilizzare i loro clienti sulla necessità di non abbandonare per strada i resti dei loro pasti.