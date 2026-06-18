 Messina. Rifiuti in strada in via Siracusa, arrivano le multe

Messina. Rifiuti in strada in via Siracusa, arrivano le multe

Redazione

Messina. Rifiuti in strada in via Siracusa, arrivano le multe

giovedì 18 Giugno 2026 - 12:00

Vigili al lavoro per verifiche e controllo del territorio

“Via Siracusa. Le immagini mostrano un prima e un dopo. Ma soprattutto raccontano l’ennesima bonifica straordinaria in un punto della città dove la situazione continua a ripetersi”. Lo denuncia Messina Servizi, che evidenzia: “Ogni intervento di questo tipo richiede operatori, mezzi, tempo e risorse economiche. Questo equivale a sottrarre personale alle attività ordinarie di raccolta, spazzamento e pulizia per rimediare a comportamenti che non dovrebbero esistere”.

L’azienda sottolinea inoltre come la questione non riguardi soltanto l’estetica: “il problema non si ferma al decoro: accumuli di rifiuti come questi creano ulteriori disagi per il quartiere, peggiorano le condizioni igieniche dell’area e alimentano criticità che poi ricadono su tutti”.

La stretta sui controlli

Entrando nel merito delle responsabilità, la nota prosegue: “il punto è semplice, se si continua a non rispettare le regole, a conferire in modo scorretto e a trasformare marciapiedi e spazi pubblici in discariche, le conseguenze non possono stupire nessuno”.

In questo contesto, Messina Servizi precisa: “ringraziamo la Polizia Municipale per la costante collaborazione nelle attività di verifica e controllo sul territorio. Negli ultimi giorni sono già state elevate sanzioni sia ad utenze domestiche sia ad utenze non domestiche, incluse attività commerciali”.

Infine, l’azienda ribadisce la linea dura che intende perseguire: “si procederà con ancora più forza. Perché non è più tollerabile che pochi continuino a generare costi, disagi e degrado per interi quartieri e per tutta la città”.

2 commenti

  1. Alessandro Manzoni 18 Giugno 2026 15:12

    Se un’attività normale diventa un’attività straordinaria, vedi come funziona male un’amministrazione e ancora peggio una partecipata
    che agisce come un privato. Ci dovrebbero essere squadre dedicate
    sempre alle bonifiche delle discariche, pagati come gli altri. Funzionerebbe tutto sicuramente meglio, con risparmio economico notevole per i cittadini

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    Rispondi
  2. Giacinto Indelicato 18 Giugno 2026 15:42

    I cavernicoli sono sempre attivi!!!

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    Rispondi

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