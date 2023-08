Messina. Ripulito il torrente Giostra, alla foce era una discarica FOTO - Tempostretto

Nella foto principale il prima e il dopo. L'assessore Caminiti: "Il lavoro continua su tutti i torrenti"

La foce del torrente Giostra era una discarica, accanto alla spiaggetta dietro la Fiera. Ora sono stati rimossi i rifiuti presenti sul letto del torrente e rimosso il materiale detritico depositato sul fondo che ostruiva il passaggio delle acque.

Sono state svuotate le vasche di calma realizzate all’ingresso della parte coperta, è stata liberata la foce del torrente e ripristinata la sezione idraulica originaria per consentire il regolare deflusso delle acque.

Sottolinea l’assessore competente Francesco Caminiti: “Non ci fermiamo qui. Gli interventi di messa in sicurezza dei torrenti continuano su tutto il territorio comunale, come i sopralluoghi per la verifica dei lavori eseguiti”.

