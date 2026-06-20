Messina. Risanamento, a Palazzo Zanca la consegna di case a 14 famiglie di via La Rocca

Le famiglie provengono da via Letterio La Rocca, lunedì pomeriggio all'appuntamento il commissario straordinario e presidente di Regione Schifani e il sindaco Basile insieme
MESSINA – Proseguono le bonifiche a Messina con le baracche che lasciano il posto ai nuovi alloggi e lunedì 22 giugno, alle ore 16.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, saranno consegnati gli alloggi a 14 nuclei familiari provenienti dall’area di risanamento “C” di via Letterio La Rocca (Area 33).
All’appuntamento, aperto alla stampa, saranno presenti il Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli della città di Messina Renato Schifani, il Sindaco di Messina Federico Basile, il Sub Commissario Santi Trovato e l’Amministratore unico di ArisMè Fabrizio Gemelli.