Messina. Rischio idrogeologico, ok a progetto per disgaggio e pulizia pareti rocciose

Interventi previsti a Gesso, Acqualadrone, Cumia e Scoppo

MESSINA – Approvato il Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione) per una serie di interventi urgenti e propedeutici al consolidamento definitivo delle pareti rocciose adiacenti alle strade comunali.

L’intervento, il cui costo stimato è di 160mila 839 euro, mira a garantire la sicurezza e la percorribilità delle arterie stradali che, in molti casi, rappresentano l’unica via di raccordo per i residenti.

I punti critici interessati

Gli interventi di disgaggio, eseguiti da personale specializzato e rocciatore, sono operazioni preliminari necessarie per rimuovere gli elementi rocciosi più instabili e contenere il rischio immediato di crolli, in attesa della successiva realizzazione delle opere di consolidamento strutturale.

I punti critici individuati sono: Gesso (Contrada Castello); Acqualadrone (Via del Corsaro); Cumia (Via Roccadura e il tratto tra Bordonaro e Cumia Inferiore); Scoppo (Contrada Caprera).

Basile: “Sicurezza e prevenzione”

Il progetto risponde alla necessità di intervenire in aree soggette a movimenti franosi e distacco di blocchi di roccia, fenomeni che si intensificano durante le condizioni meteo avverse.

“Questi lavori preparatori – dice il sindaco Federico Basile – sono fondamentali per rendere più efficaci e duraturi i successivi interventi di messa in sicurezza definitiva”.

Avvio della progettazione

L’approvazione del Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione), redatto dal responsabile unico del procedimento, Giuseppe Caputo, è un atto che definisce gli obiettivi, i requisiti tecnici e i limiti economici del progetto.

Ora il Dipartimento Servizi Tecnici può avviare le procedure conseguenziali per le successive fasi di progettazione dell’intervento, propedeutico all’individuazione della fonte di finanziamento.