Messina. Rosa Chemical e Dargen D’Amico si esibiranno alle partite di Akademia

Collaborazione tra il Comune, con la partecipata Messina Social City, e la squadra del presidente Costantino. Due squadre iscritte nel sitting volley

MESSINA – Un connubio tra Sport e Musica quello svelato questa mattina a Palazzo Zanca, presso il salone delle Bandiere, dove Akademia Sant’Anna e Comune di Messina hanno annunciato gli eventi musicali di Rosa Chemical e Dargen D’Amico, i due artisti entrambi in gara a Sanremo recentemente, rispettivamente nel 2023 e nel 2024, si esibiranno al PalaRescifina il 30 marzo e poi ai primi di aprile ad aprire le partite casalinghe di Akademia Città di Messina.

Il sindaco Federico Basile, aprendo con i saluti istituzionali la conferenza stampa, ha ringraziato il presidente Costantino perché “lo ha fatto innamorare di uno sport che già conosceva” e ha fatto i complimenti allo staff e alla squadra, presenti, per il percorso che stanno facendo. Ricordando i buoni risultati e soprattutto le parole ad inizio stagione di coach Bonafede di restare con i piedi per terra. A seguire l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro ci ha tenuto a ribadire un concetto già più volte ripetuto, ovvero che Messina deve puntare molto sul turismo sportivo.

Collaborazione tra Akademia e Messina Social City

Parola poi al presidente di Akademia Fabrizio Costantino, definito simpaticamente spina nel fianco sia dall’assessore Finocchiaro che poi dal presidente Fipav Sicilia Antonio Locandro in un successivo intervento. Il numero uno della squadra peloritana ha spiegato come già ad agosto scorso entrando al PalaRescifina ci si chiedeva come riempire il palazzetto, più di 4 mila posti, la soluzione era provare a coinvolgere i giovani e comunque la città e l’idea dei concerti era stata partorita a settembre. Concretizzatasi oggi vedrà per l’ultima di campionato, il 30 marzo contro Mondovì, e per i primi di aprile (7 o 10) nelle date della semifinale playoff due artisti esibirsi prima della partita di Akademia. Per i playoff manca ancora la matematica ma continuando su questo trend la squadra dovrebbe centrare l’obiettivo, poi resterà da capire in base al piazzamento se si giocherà a Messina domenica 7 aprile o mercoledì 10.

Di rimando la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, ha svelato come in questa collaborazione sociale e sportiva è rientrata anche la creazione non di una ma ben due squadre di sitting volley, pallavolo per atleti disabili, che sono iscritte al campionato regionale. Le squadre che si chiameranno “Messina Social Sitting” nascono appunto dalla volontà sia di Akademia di spendersi nel sociale che dalla partecipata del Comune che ha messo insieme una trentina di atleti.

Il presidente Antonio Locandra, Fipav Sicilia, ha fatto i compimenti ad Akademia per le due belle iniziative, da poco insediatosi vuole puntare molto sul sitting volley, sono nove le squadre in Sicilia al cospetto di una trentina di formazioni in tutta Italia un buon risultato, certificato anche dal delegato del comitato italiano paralimpico Francesco Giorgio presente. In ultimo, su richiesta di Costantino, Locandro ha promesso che tenterà di portare la nazionale italiana di sitting volley a Messina, “faremo un collegiale sabato e domenica”.

Akademia ospita gli studenti di Amatrice

Erano presenti a palazzo Zanca e stanno seguendo Akademia in questa settimana di preparazione alla sfida casalinga contro Cremona gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo Internazionale di Amatrice. Gli studenti hanno scelto, in questa sorta di viaggio di istruzione, l’ambiente di Akademia per scoprire un po’ i segreti dietro ad una grande realtà sportiva. La Messina Social City ha messo a disposizione i propri mezzi per agevolare negli spostamenti gli studenti che assistono agli allenamenti, assisteranno alla partita di domenica e avranno e hanno già avuto modo di parlare con giocatrici ed elementi della società.

I prezzi per le partite con i cantanti

La partita di giorno 30 marzo è in programma alle ore 16, l’evento musicale di Rosa Chemical inizierà alle ore 15 durante il riscaldamento delle atlete.

Prezzi per le due date in un mini abbonamento:

€ 22,00 prezzo ridotto dai 5 anni ai 17

€ 28,00 prezzo dai 18 in su

Prezzo per il singolo evento:

€ 14,00 prezzo ridotto dai 5 anni ai 17

€ 19,00 prezzo dai 18 in su