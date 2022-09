Messina. "Rubata la doccia sul lungomare del Ringo" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore. Sarebbero stati rubati anche i verricelli delle barche

MESSINA – Lungomare del Ringo. La doccia installata in estate è stata rubata: la scoperta oggi. Probabile che nella notte sia stata staccata e siano stati rubati pure i verricelli delle barche. Le indagini sono in corso e c’è stato un sopralluogo dell’Amam. Vandalismo o furto? Il lettore che ci ha segnalato la notizia sottolinea come elemento significativo l’assenza di una telecamera, utile anche per riprendere chi si comporta in modo incivile, buttando i rifiuti in strada.