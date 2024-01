Messina, rubinetti e autobotti: l’elenco delle postazioni dove ricevere l’acqua potabile

Il numero da chiamare per eventuali disagi è quello del Coc: 090.22866. Sarà attivo dalle 8 alle 24 di venerdì, sabato e domenica

MESSINA – Con i lavori ancora in corso (qui l’articolo di aggiornamento per le informazioni durante tutta la giornata), tanti messinesi si interrogano su cosa fare quando e se dovessero finire le scorte dei serbatoi di condomini e case private. Come già spiegato più volte dal Comune di Messina e da Amam, il numero da chiamare per eventuali problemi e disagi è quello del Coc, attivo dalle 8 alle 24 sia oggi, venerdì 19 gennaio, sia sabato e domenica. Il numero è 090.22866.

Dove sono rubinetti e autobotti fisse

Inoltre in tutta la città sono state previste postazioni fisse per la distribuzione di acqua potabile. Le ricordiamo: i 4 rubinetti fissi si trovano presso la sede Amam di Viale Giostra – Ritiro, in zona Piazza Castronovo (all’incrocio tra Via Girolamo Savonarola e Via Onofrio Gabriele, sul Viale Europa pressi ospedale Piemonte e sul Viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria all’incrocio con la via Michele Amari; e le 3 autobotti fisse, invece, stazioneranno alle rotatorie di Annunziata e Granatari e in piazza Fazio, a Camaro. Altre 10, invece, saranno le autobotti mobili in giro per la città